Россияне стали лидерами по количеству приезжающих в Таиланд туристов

Управление по туризму Таиланда: 99,5 тысячи россиян посетили страну в январе

По итогам первого месяца 2023 года россияне стали лидерами по количеству приезжающих на курорты Таиланда отдыхающих — за первую половину месяца страна приняла более 99 тысяч туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Управление по туризму Таиланда.

Так, с 1 по 15 января популярную азиатскую страну посетили 99,5 тысячи россиян. Вторую строчку рейтинга занимает Малайзия, откуда прибыли 89,4 тысячи путешественников. Замыкает тройку лидеров Корея — оттуда в Таиланд приехало 76,1 тысячи отдыхающих. Далее следуют Индия и Лаос с результатами 47,4 и 41,8 тысячи туристов соответственно.

Статистику подтверждают и отечественные туроператоры, работающие на направлении. «Спрос на Таиланд ажиотажный. Таиланд сейчас — безоговорочный лидер», — отметили в компании «Пакс». Выгоднее всего провести отпуск в пляжной стране предлагает туроператор «Русский Экспресс» — недельный тур в феврале на двоих можно приобрести минимум за 122,9 тысячи рублей. С Anex Tour можно отдохнуть в Паттайе в феврале (12 ночей) за 156,5 тысячи рублей, с Coral Travel на Пхукете — за 192,3 тысячи на 11 дней.

Ранее в январе сообщалось, что в 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Туристам, которые почувствовали себя плохо после укуса комара, посоветовали не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.