Российский военный получил пять лет колонии за самоволку

В Красноярске военного осудили на пять лет за самовольное оставление части

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Верхозин за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года военный решил отдохнуть и не вернулся на службу. Он уехал в Ачинск и жил там. В январе 2024 года Верхозин добровольно явился в военкомат.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима военного, который отдыхал от службы 10 месяцев.