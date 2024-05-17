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08:29, 17 мая 2024Силовые структуры

Российский военный получил пять лет колонии за самоволку

В Красноярске военного осудили на пять лет за самовольное оставление части

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Верхозин за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года военный решил отдохнуть и не вернулся на службу. Он уехал в Ачинск и жил там. В январе 2024 года Верхозин добровольно явился в военкомат.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима военного, который отдыхал от службы 10 месяцев.

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      Екатерина Кашурникова
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