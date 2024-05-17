Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

В Абакане суд дал пять лет колонии военному, не вернувшемуся из отпуска

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Алаша Саая за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружной военном суде.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть от служебных обязанностей. 24 апреля 2023 года он без уважительных причин не пришел в часть после отпуска. 17 августа мужчина все-таки явился в военную комендатуру.

Отмечается, что Саай будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Верхозин за самовольное оставление части.