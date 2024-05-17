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14:30, 17 мая 2024Экономика

Спрогнозировано начало купального сезона на Черном море

Синоптик Шувалов: купальный сезон на Черном море не получится открыть в мае

Фото: «Лента.ру»

Купальный сезон на курортах Черного мора не получится открыть в мае. Такой прогноз сделал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

По словам синоптика, море в последние дни не прогревается выше 18 градусов Цельсия и почти каждый день идут дожди.

«В этом году не стоит ожидать раннего открытия купального сезона на Черном море. Это не та температура, при которой можно открывать купальный сезон. В дальнейшем погода немного улучшится, но открытия купального сезона до конца месяца не будет с вероятностью 99,9 процента», — заявил Шувалов.

Ранее жителям Москвы пообещали компенсацию за холодную погоду в мае. В выходные дни, 18 и 19 мая, воздух в столице прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. В области температура будет держаться на уровне плюс 15-20 градусов, спрогнозировали синоптики.

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      Нина Ташевская
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