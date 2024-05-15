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15:08, 15 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали компенсацию за холод в мае

Синоптик Шувалов пообещал потепление в столице в выходные

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В выходные дни, 18 и 19 мая, в столице потеплеет до плюс 20-22 градусов. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Таким образом, москвичи наконец-то получат компенсацию за холодную первую половину мая, отметил синоптик. В пятницу, 17 мая, ожидается небольшой дождь, однако температура окажется ниже нормы всего на 1-1,5 градуса. Столбики термометров в этот день, а также в четверг, 16 мая, будут держаться на отметке плюс 14-19 градусов.

Ранее стало известно, что из-за прекращения заморозков в столице собираются повторно начать отключать отопление 17 мая. При этом 14 мая синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей столицы и области об еще одной волне холода. Однако, по прогнозам, ночных заморозков больше не будет — минимальная температура по ночам составит 1-6 градусов.

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      Мария Черкасова
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