Москвичам пообещали компенсацию за холод в мае

Синоптик Шувалов пообещал потепление в столице в выходные

В выходные дни, 18 и 19 мая, в столице потеплеет до плюс 20-22 градусов. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Таким образом, москвичи наконец-то получат компенсацию за холодную первую половину мая, отметил синоптик. В пятницу, 17 мая, ожидается небольшой дождь, однако температура окажется ниже нормы всего на 1-1,5 градуса. Столбики термометров в этот день, а также в четверг, 16 мая, будут держаться на отметке плюс 14-19 градусов.

Ранее стало известно, что из-за прекращения заморозков в столице собираются повторно начать отключать отопление 17 мая. При этом 14 мая синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей столицы и области об еще одной волне холода. Однако, по прогнозам, ночных заморозков больше не будет — минимальная температура по ночам составит 1-6 градусов.