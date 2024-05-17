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21:20, 17 мая 2024Россия

Стала известна предварительная причина взрыва в Военной академии в Петербурге

Взрыв учебного боеприпаса назвали причиной инцидента в Военной академии связи

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Как пишет издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале, в подвале учреждения взорвался учебный боеприпас.

По данным СМИ, взрыв в Военной академии прогремел около 20:00 в пятницу, 17 мая.

Также утверждается, что в подвале взорвался старый боеприпас, в академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию. На месте происшествия находятся пожарные, полиция и Росгвардия.

Ранее представитель пресс-службы администрации Калининского района Санкт-Петербурга сообщила, что местный житель рассказал дежурной службе о хлопке на Тихорецком проспекте на территории Военной академии связи имени Буденного. Отмечалось, что на место происшествия выехали профильные службы.

Кроме того, 17 мая сообщалось о пяти пострадавших при атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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