Стала известна предварительная причина взрыва в Военной академии в Петербурге

Взрыв учебного боеприпаса назвали причиной инцидента в Военной академии связи

В Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Как пишет издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале, в подвале учреждения взорвался учебный боеприпас.

По данным СМИ, взрыв в Военной академии прогремел около 20:00 в пятницу, 17 мая.

Также утверждается, что в подвале взорвался старый боеприпас, в академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию. На месте происшествия находятся пожарные, полиция и Росгвардия.

Ранее представитель пресс-службы администрации Калининского района Санкт-Петербурга сообщила, что местный житель рассказал дежурной службе о хлопке на Тихорецком проспекте на территории Военной академии связи имени Буденного. Отмечалось, что на место происшествия выехали профильные службы.

Кроме того, 17 мая сообщалось о пяти пострадавших при атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.