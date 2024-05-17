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11:24, 17 мая 2024Мир

В США узнали о просьбе Украины к НАТО обучить 150 тысяч солдат

NYT: Украина попросила инструкторов НАТО обучить 150 тысяч солдат, США отказали

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина попросила инструкторов НАТО обучить 150 тысяч солдат в зоне боевых действий, но США отказали. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что Вашингтон пока отказал Киеву и призвал союзников по НАТО не отправлять на Украину свой контингент.

При этом председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун назвал неизбежным появление инструкторов альянса на Украине. «Со временем мы доберемся до этого», — сказал он.

По его словам, в настоящее время такой шаг подвергнет риску инструкторов Североатлантического альянся, а также поставит перед выбором по использованию средств противовоздушной обороны (ПВО) для их защиты или критически важной инфраструктуры Украины.

Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ)

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      Семен Александров
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