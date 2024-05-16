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22:48, 16 мая 2024Мир

В США заявили о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину

NYT: НАТО приближается к решению об отправке военных на Украину для обучения ВСУ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В материале указывается, что чиновники США признают недостаточную подготовку украинских бойцов и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом».

Собеседники газеты объяснили, что перенос обучения военных ВСУ на территорию Украины позволит инструкторам быстрее адаптировать программу подготовки. По словам источников, большое количество украинских солдат могут направить на полигоны в ФРГ и Польше, но логистика данного процесса очень сложная.

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      Маргарита Пименова
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