Участник известной российской группы заявил об отказе бросать пить

Участник группы «Корни» Бердников заявил, что бросит пить к 50 годам

Российский певец и участник известной группы «Корни» Александр Бердников заявил об отказе бросать пить. Об этом он сообщил в разговоре с Пятым каналом на pre-party Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

43-летний исполнитель рассказал, что не собирается прекращать употреблять спиртное, так как пока ему это позволяет здоровье.

«Я сказал, что после 50 завяжу», — объявил музыкант. Он добавил, что веселиться без употребления алкоголя невозможно, и признался, что считает врунами тех, кто говорит иначе.

Бердников также отметил, что счастлив находиться на мероприятии, которое посетил: «Обязательно пре-party, после-party, до-party. Это же приносит огромную радость тем, кто сюда приходит потусоваться, встретить старых друзей, обняться, выпить чай».

Ранее российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о срывах, которые происходили после ее лечения от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах.