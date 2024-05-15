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16:43, 15 мая 2024Культура

МакSим рассказала о срывах после лечения алкоголизма в рехабах

МакSим призналась, что лечение от алкоголизма в рехабах не помогало ей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о срывах, которые происходили после ее лечения от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах. Об этом она сообщила в интервью PeopleTalk.

На вопрос о том, продолжает ли артистка лечение от алкоголизма, она ответила, что такого лечения просто не существует. По ее мнению, человек должен сам прийти к решению сознательного отказа от спиртного.

Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель. По просьбам друзей и близких даже ездила на ретрит в Кыргызстан, жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики

МакSим

МакSим добавила, что сейчас старается не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться каждому чудесному моменту, который происходит с ней.

Летом прошлого года певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. Спустя несколько недель МакSим завершила лечение от алкоголизма в реабилитационном центре.

Ранее представительница звезды отреагировала на новость о предстоящем туре МакSим.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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