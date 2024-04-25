Представительница МакSим отреагировала на новость о предстоящем туре певицы

Представительница МакSим опровергла новость о том, что певица отправится в тур

Представительница российской исполнительницы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская отреагировала на появившуюся в сети информацию о том, что артистка собирается отправиться в тур по России. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

На данях продюсер Сергей Дворцов заявил, что Абросимова планирует «фееричное возвращение» на сцену и хочет начать гастролировать по российским городам. Богушевская опровергла эту новость.

Тур не планируется, Марина уже не раз говорила, что большие туры на себя не будет брать, так как это серьезная нагрузка на организм. Она хочет больше времени посвящать семье и заниматься своей школой искусств Яна Богушевская представитель МакSим

Собеседница издания добавила, что МакSим продолжит выступать, но не в таких крупных масштабах. По ее словам, скоро певица примет участие в фестивале в Новосибирске.

Ранее появилась информация, что МакSим решила взять паузу и приостановить концертную деятельность в связи со сложностями исполнения песен вживую на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. Сама артистка опровергла эти данные, но отметила, что больше не планирует работать «на износ».