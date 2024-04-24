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12:52, 24 апреля 2024Культура

Продюсер раскрыл новый гонорар МакSим после творческой паузы

Продюсер Дворцов спрогнозировал снижение гонорара МакSим до 300 тысяч рублей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл новый гонорар певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) после творческой паузы. Его слова приводит издание «Страсти».

Медиаменеджер спрогнозировал снижение гонорара певицы до 300 тысяч рублей, но не более. Дворцов пояснил, что МакSим может пойти на небольшие уступки, однако поклонники ждут ее возращения.

Дворцов отметил, что артистка планирует «фееричное возвращение» с серией концертов и гастролями по стране. Он назвал МакSим талантливой исполнительницей. Продюсер также рассказал, что звезда полностью сменила состав своей команды. «От директора до администратора, из пиарщиков осталась только Яна. Я считаю, что [концертный директор] Павел Назаров — человек, который спаивал Марину и довел ее до проблем», — заключил он.

Ранее появилась информация, что МакSим решила взять паузу и приостановить концертную деятельность. Отмечалось, что в ближайшее время исполнительница не сможет выходить на сцену в рамках больших шоу и туров в связи со сложностями исполнения песен вживую на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. Сама артистка опровергла эти данные, но отметила, что больше не планирует работать «на износ».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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