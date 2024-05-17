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18:54, 17 мая 2024Из жизни

Украденную из знаменитого поместья гравюру XVII века вернули через 45 лет

Похищенную в 1979 году гравюру Эразма Квеллина Младшего вернули через 45 лет

Фото: @ChatsworthHouseTrust

Гравюру, похищенную из знаменитого британского поместья Чатсуорт-хаус в графстве Девоншир, восстановили и вернули в коллекцию через 45 лет. Об этом пишет The Art Newspaper.

Работа известного фламандского художника XVII века Эразма Квеллина Младшего «Двойной портрет сэра Питера Пауля Рубенса и сэра Энтони Ван Дейка» была украдена из Чатсуорт-хауса 26 мая 1979 года. При этом воры не тронули рисунки самого Ван Дейка, которые ценятся намного дороже. «Некоторые бесценные рисунки остались, но они забрали этот. Я полагаю, он выглядел более дорогим», — сказала куратор коллекции Элис Мартин.

Более 40 лет местонахождение гравюры было неизвестно, пока в 2021 году ее не выставили на небольшом арт-аукционе во французском Тулоне. Заметивший работу Квеллина историк искусства предупредил об этом сотрудников Чатсуорт-хауса. Выяснилось, что продавец нашел «Двойной портрет сэра Питера Пауля Рубенса и сэра Энтони Ван Дейка» на чердаке дома своих родителей, а затем перевез во Францию, где и решил выставить на торги.

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После трехлетних переговоров о возвращении и реставрации гравюру снова выставили в основной экспозиции Чатсуорт-хауса. Изначально гравюра предназначалась для изготовления с нее копий и не должна была выставляться как самостоятельный экспонат.

Ранее сообщалось, что полиция Румынии нашла картину художника XVII века, которую похитили в 2020 году из знаменитого Оксфордского университета. Работа итальянского живописца Сальватора Розы «Солдаты изучают план на скалистом берегу» была написана в 1640-х годах и хранилась в Великобритании.

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      Никита Савин
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