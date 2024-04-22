Украденную из знаменитого университета картину XVII века нашли через четыре года

В Румынии нашли картину Сальватора Розы, похищенную в 2020-м из галереи Оксфорда

Полиция Румынии нашла картину художника XVII века, которую похитили в 2020 году из знаменитого Оксфордского университета. Об этом сообщает Sky News.

Работа итальянского живописца Сальватора Розы «Солдаты изучают план на скалистом берегу» была написана в 1640-х годах и хранилась в галерее Оксфордского университета в Великобритании. В марте 2020 года трое неизвестных проникли в музей и украли работу Розы, а также полотно «Солдат верхом на лошади» Антониса ван Дейка 1616 года и картину «Портрет пьющего юноши» Аннибале Карраччи, написанную в 1580-м. После этого они беспрепятственно сбежали через крышу. Общая стоимость украденных произведений искусства оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей).

В течение четырех лет оставалось неизвестным, где находятся шедевры. Весной в румынскую полицию обратился некий коллекционер, который рассказал, что у него в распоряжении оказалась картина «Солдаты изучают план на скалистом берегу». Он добровольно передал ее правоохранителям и признался, что уже продал две другие. Мужчина заявил, что решил выйти на связь с полицией, когда узнал, что полотна были украдены.

В четверг, 18 апреля, находка была возвращена галерее. Следователи уверены, что картины ван Дейка и Карраччи вскоре будут также найдены, так как на полотне Розы обнаружили ДНК предполагаемых похитителей. Имя коллекционера, который вернул картину, не разглашается, однако известно, что он проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее французские власти конфисковали более сотни картин русских авангардистов, которые были украдены у частного коллекционера. Картины были похищены из собрания семьи Хатиб.