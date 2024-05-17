В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

Bloomberg: армия России обладает значительным численным преимуществом над ВСУ

Российская армия обладает значительным численным преимуществом над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте вооруженных сил Джек Уотлинг, сообщает Bloomberg.

«У России сейчас более полумиллиона военнослужащих, атакующих Украину, что дает русским значительное численное превосходство», — говорится в материале.

По словам Уотлинга, российские генералы, возможно, пытаются заставить ВСУ рассредоточить свои силы вдоль 1000-километровой (600-мильной) линии фронта, чтобы создать слабую зону, которую они смогут использовать.

Ранее генерал авиации Вооруженных сил Франции Брюно Клермон заявил, что продвижение войск России под Харьковом стало сюрпризом для всех. Он подчеркнул, что даже разведка США не предполагала такого развития событий.