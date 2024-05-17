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16:13, 17 мая 2024Бывший СССР

В Казахстане начали задерживать узбеков за преступления в России

Агентство по миграции: в Казахстане задерживают узбеков, нарушивших закон в РФ

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане стали задерживать граждан Узбекистана, совершивших правонарушения на территории России. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в своем Telegram-канале.

В результате двусторонних соглашений с Россией в Казахстане была создана новая система работы пограничных и внутренних органов. Граждан Узбекистана стали задерживать прямо на казахстанской границе.

Задержанные содержатся в пенитенциарных учреждениях до принятия российской стороной окончательного решения по ним.

В связи с этим агентство порекомендовало узбекам, совершившим преступления в России, не посещать Казахстан.

Ранее в Воронеже сняли на видео десятки идущих вереницей после задержания мигрантов.

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      Илья Таксюр
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