В Казахстане начали задерживать узбеков за преступления в России
Агентство по миграции: в Казахстане задерживают узбеков, нарушивших закон в РФ
В Казахстане стали задерживать граждан Узбекистана, совершивших правонарушения на территории России. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в своем Telegram-канале.
В результате двусторонних соглашений с Россией в Казахстане была создана новая система работы пограничных и внутренних органов. Граждан Узбекистана стали задерживать прямо на казахстанской границе.
Задержанные содержатся в пенитенциарных учреждениях до принятия российской стороной окончательного решения по ним.
В связи с этим агентство порекомендовало узбекам, совершившим преступления в России, не посещать Казахстан.
Ранее в Воронеже сняли на видео десятки идущих вереницей после задержания мигрантов.