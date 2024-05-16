В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

В Воронеже провели рейд на мигрантов, десятки задержанных сняли на видео

В Воронеже десятки мигрантов были задержаны в ходе очередного рейда силовиков на стройке стадиона «Факел». Сделанную на объекте видеозапись опубликовал Telegram-канал «Воронежское».

На кадрах видно идущих вереницей иностранцев, которых заставили положить руки на плечи впереди идущего. Их сопровождают полицейский и несколько мужчин в камуфляже.

В конце апреля на том же объекте уже проводился рейд на мигрантов, добавляет канал. Тогда были задержаны 15 человек — после всем им вручили повестки в военкомат.

14 мая стало известно об облаве на мигрантов в Краснодарском крае, в ходе которой было выявлено десятки нарушений миграционного законодательства, в том числе 32 гражданина Узбекистана, которые работали незаконно.