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08:23, 14 мая 2024Россия

Десятки мигрантов отправят домой после рейда в российском ЖК

На Кубани прошла облава на мигрантов, из страны вышлют более 30 человек

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Кубани полицейские провели масштабную облаву на мигрантов, в результате которой удалось выявить десятки нарушителей режима пребывания в России. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Рейд прошел в одном из местных ЖК. На стройке были задержаны 110 граждан Узбекистана.

В ходе проверки удалось выяснить, что 32 иностранца работали в России незаконно. Всех их отправят домой. В отношении нанявшей мигрантов строительной компании возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Ростовской области силовики применили беспилотник при облаве на мигрантов. Нарушители выявлены в поле за работой.

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      Алан Босиков
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