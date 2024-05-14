Десятки мигрантов отправят домой после рейда в российском ЖК

На Кубани прошла облава на мигрантов, из страны вышлют более 30 человек

На Кубани полицейские провели масштабную облаву на мигрантов, в результате которой удалось выявить десятки нарушителей режима пребывания в России. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Рейд прошел в одном из местных ЖК. На стройке были задержаны 110 граждан Узбекистана.

В ходе проверки удалось выяснить, что 32 иностранца работали в России незаконно. Всех их отправят домой. В отношении нанявшей мигрантов строительной компании возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Ростовской области силовики применили беспилотник при облаве на мигрантов. Нарушители выявлены в поле за работой.