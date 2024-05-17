Депутат Рады Гончаренко: мирная конференция в Швейцарии может быть провалом

В случае, если делегация из Китая вслед за делегациями из ЮАР и Бразилии откажется ехать в Швейцарию, — тогда конференция, посвященная урегулированию конфликта на Украине, окажется полным провалом. Такую судьбу швейцарскому мирному форуму предсказал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сегодня стало известно, что ЮАР и Бразилия участвовать в нем не будут. Под большим колебанием находится Китай. Если и его там не будет — это полный провал. Смысла продвигать конференцию, собравшись с нашими союзниками еще раз, нет никакого», — заявил парламентарий.

Он пояснил, что организаторы мероприятия ставили перед собой задачу вовлечь в работу форума как можно больше представителей Глобального Юга. Поскольку большинство таких стран приняло решение игнорировать конференцию, ее с большой долей вероятности можно считать несостоявшейся.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, Россию на конференцию в Швейцарии не приглашают.

