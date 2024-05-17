Путин заявил о готовности участвовать в переговорах по Украине

Путин: Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

«Теперь запищали: давайте срочно конференцию. Пожалуйста. Россия будет участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Вот тебе кино, здрасьте, приехали», — отметил российский лидер.

2 мая швейцарское правительство сообщило, что на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, приглашены делегации более 160 стран. Посольство РФ в Берне сообщило, что Россию на саммит не пригласили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.