Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 17 мая 2024Мир

Путин заявил о готовности участвовать в переговорах по Украине

Путин: Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

«Теперь запищали: давайте срочно конференцию. Пожалуйста. Россия будет участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Вот тебе кино, здрасьте, приехали», — отметил российский лидер.

2 мая швейцарское правительство сообщило, что на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, приглашены делегации более 160 стран. Посольство РФ в Берне сообщило, что Россию на саммит не пригласили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о взятии под контроль Харькова

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      В Китае резко упростили условия покупки жилья

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Путин указал на главную ошибку политических элит США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше