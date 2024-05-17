В российском городе бульдозер снес дом с жильцами внутри

В Уфе бульдозер снес дом с жильцами внутри

В Уфе водитель бульдозера снес частный дом с жильцами внутри. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в утреннее время на бульваре Ибрагимова в двухэтажном доме, где проживают четыре семьи: жильцы проснулись от грохота и увидели, как строительная техника сносит здание. «Сломали весь забор под окнами, разбомбили все квартиры полностью. Мы, конечно, соседями все вышли... Нагнали людей сюда каких-то, работяг, все грубят, разговаривают, как будто мы им что-то должны. А то, что там колодцы у нас — это по барабану! Провода рядом проходят...» — пожаловалась одна из жительниц дома, снявшая работу бульдозера на видео.

Ранее в доме жили шесть семей, но недавно две из них продали свои доли предпринимателю и переехали. Тот, в свою очередь, решил снести как минимум принадлежащую ему часть постройки. Другим собственникам он объяснил, что производит «демонтаж» своей доли.

Снос прекратился лишь после того, как жильцы вызвали полицию. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

В апреле стало известно, что в Буйнакске строители по ошибке снесли стену дома, внутри которого находился маленький ребенок.