В российском заполярном регионе впервые за 33 года увеличилось население

В Мурманской области впервые за 33 года зафиксировали прирост населения

В Мурманской области впервые за 33 года зафиксировали прирост населения. Об этом говорится в ежегодном отчете главы региона Андрея Чибиса, который он опубликовал в Telegram.

Согласно приведенным в отчете данным, число жителей Мурманской области в 2023 году увеличилось на 664 человека. Это происходит на фоне замедления темпов естественной убыли населения, подчеркнул Чибис. По его словам, наметившаяся в прошлом году тенденция сохраняется и в первые месяцы 2024 года.

Губернатор заявил, что все большее число людей хотят связать свое будущее с Мурманской областью. Таких результатов удалось достичь благодаря реализуемым в регионе мерам социальной поддержки, подчеркнул он.

Ранее Чибис сообщил о начале выделения бесплатных земельных участков жителям Мурманской области. Стать собственниками таких участков смогут участники специальной военной операции, награжденные орденами в ходе проведения специальной военной операции.

