Некоторым участникам СВО начнут давать землю в Арктике
Бесплатно раздавать землю награжденным орденами участникам специальной военной операции (СВО) начнут в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
По словам главы области, воспользоваться новой мерой поддержки смогут те, кто удостоился звания Героя России, а также те, кого наградили орденами за заслуги в ходе спецоперации.
«Кроме того, будет предусмотрена и выдача участков, расположенных на территории ЗАТО. С учетом того, что земля там не может быть передана в собственность, участки в закрытых территориально-административных образованиях будут выдаваться в аренду с ежегодной платой в один рубль», — добавил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить действие арктической ипотеки на участников спецоперации. По его словам, участники СВО и члены их семей всегда должны быть в поле зрения внимания государства, особенно, подчеркнул он, при решении подобных вопросов.
24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.