Некоторым участникам СВО начнут давать землю в Арктике

Мурманский губернатор Чибис: участникам СВО начнут давать бесплатную землю

Бесплатно раздавать землю награжденным орденами участникам специальной военной операции (СВО) начнут в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По словам главы области, воспользоваться новой мерой поддержки смогут те, кто удостоился звания Героя России, а также те, кого наградили орденами за заслуги в ходе спецоперации.

«Кроме того, будет предусмотрена и выдача участков, расположенных на территории ЗАТО. С учетом того, что земля там не может быть передана в собственность, участки в закрытых территориально-административных образованиях будут выдаваться в аренду с ежегодной платой в один рубль», — добавил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить действие арктической ипотеки на участников спецоперации. По его словам, участники СВО и члены их семей всегда должны быть в поле зрения внимания государства, особенно, подчеркнул он, при решении подобных вопросов.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.