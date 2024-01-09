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13:53, 9 января 202469-я параллель

Некоторым участникам СВО начнут давать землю в Арктике

Мурманский губернатор Чибис: участникам СВО начнут давать бесплатную землю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бесплатно раздавать землю награжденным орденами участникам специальной военной операции (СВО) начнут в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По словам главы области, воспользоваться новой мерой поддержки смогут те, кто удостоился звания Героя России, а также те, кого наградили орденами за заслуги в ходе спецоперации.

«Кроме того, будет предусмотрена и выдача участков, расположенных на территории ЗАТО. С учетом того, что земля там не может быть передана в собственность, участки в закрытых территориально-административных образованиях будут выдаваться в аренду с ежегодной платой в один рубль», — добавил губернатор.

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Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить действие арктической ипотеки на участников спецоперации. По его словам, участники СВО и члены их семей всегда должны быть в поле зрения внимания государства, особенно, подчеркнул он, при решении подобных вопросов.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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