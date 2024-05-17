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10:11, 17 мая 2024Россия

В «Ростехе» объяснили назначение Белоусова на пост главы Минобороны

РБК: Чемезов счел правильным назначение Белоусова на пост главы Минобороны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Чемезов (слева), Андрей Белоусов

Сергей Чемезов (слева), Андрей Белоусов . Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Назначение бывшего вице-премьера, экономиста Андрея Белоусова на пост министра обороны было неожиданным, однако правильным. С объяснением на этот счет выступил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК.

Он отметил, что сейчас оборонной сфере нужен тот, кто рассматривал бы ее не только как источник получения вооружения, но и в качестве достаточно большой сферы экономики, которая могла бы стать перспективной для развития гражданской продукции.

«У нас до начала специальной военной операции (СВО) доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5 процента. В связи с тем, что гособоронзаказ у нас вырос в разы, ее доля уменьшилась до 35 процентов, но в абсолютных цифрах она все равно выросла», — пояснил Чемезов.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что новому министру важно рассматривать оборонную промышленность со всех сторон — и с точки зрения обеспечения армии, и с точки зрения производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Ранее сообщалось, что Белоусов назвал фразу «ошибаться можно, врать нельзя» своим главным принципом по жизни.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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