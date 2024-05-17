Волочкова объяснила чистую энергетику в своем доме

Волочкова: в моем доме чистая энергетика, так как до меня в нем никто не жил

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в ее подмосковном особняке, а также квартирах царит светлая энергетика. Она нашла объяснение этому явлению в интервью для Youtube-канала «Москвичка».

По словам Волочковой, залог чистой энергетики находящихся в ее собственности объектов недвижимости — отсутствие других жильцов. «У меня, знаете, еще очень светлая энергетика еще по той причине, что у меня вот как вот в той квартире в центре Москвы, так же в квартире на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, возле Русского музея, так же и в доме никто не жил до меня. То есть это новая энергия. Но в гостевом доме хозяин этого дома парился в бане. И я, когда ключи получила от этого дома, поменяла мебель в гостиной и спальне, вот этого гостевого дома, и я жила буквально дней пять, просто чтобы было ощущение, что я уже в своем доме», — рассказала балерина.

Волочкова также продемонстрировала интерьер своего загородного дома. Среди необычных элементов декора — вырезанная из дерева фигура Щелкунчика в бане, портрет звезды с императором Николаем II, а также большое количество фресок. На прикроватной тумбочке в спальне звезды можно увидеть флакон парфюма, минеральную воду, фигуры ангелов и молитвенник, при этом на изголовье кровати висят ловец слов и наручники. «Ну это секс такой», — с улыбкой отметила балерина.

Днем ранее стало известно, что балерина отсудила у коммунальщиков четыре миллиона рублей за затопленную квартиру в Петербурге.