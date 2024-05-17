Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 17 мая 2024Экономика

Волочкова объяснила чистую энергетику в своем доме

Волочкова: в моем доме чистая энергетика, так как до меня в нем никто не жил

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в ее подмосковном особняке, а также квартирах царит светлая энергетика. Она нашла объяснение этому явлению в интервью для Youtube-канала «Москвичка».

По словам Волочковой, залог чистой энергетики находящихся в ее собственности объектов недвижимости — отсутствие других жильцов. «У меня, знаете, еще очень светлая энергетика еще по той причине, что у меня вот как вот в той квартире в центре Москвы, так же в квартире на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, возле Русского музея, так же и в доме никто не жил до меня. То есть это новая энергия. Но в гостевом доме хозяин этого дома парился в бане. И я, когда ключи получила от этого дома, поменяла мебель в гостиной и спальне, вот этого гостевого дома, и я жила буквально дней пять, просто чтобы было ощущение, что я уже в своем доме», — рассказала балерина.

Волочкова также продемонстрировала интерьер своего загородного дома. Среди необычных элементов декора — вырезанная из дерева фигура Щелкунчика в бане, портрет звезды с императором Николаем II, а также большое количество фресок. На прикроватной тумбочке в спальне звезды можно увидеть флакон парфюма, минеральную воду, фигуры ангелов и молитвенник, при этом на изголовье кровати висят ловец слов и наручники. «Ну это секс такой», — с улыбкой отметила балерина.

Днем ранее стало известно, что балерина отсудила у коммунальщиков четыре миллиона рублей за затопленную квартиру в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония нашла применение земле, которую хотела отдать России. Почему Таллин передумал?

      Священник упрекнул белгородцев в недостаточно усердных молитвах под обстрелами

      Российские войска продвинулись в Харьковской области

      Украденную из знаменитого поместья гравюру XVII века вернули через 45 лет

      В России допустили снижение доступности жилья для людей

      Устроившему ДТП в центре Москвы дали три года за семь сбитых пешеходов

      В Одессе произошел пятый взрыв за день

      Волочкова объяснила чистую энергетику в своем доме

      На Украине захотели освободить заключенных на подконтрольных России территориях

      Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше