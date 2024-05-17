Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский захотел получить гарантии ядерной безопасности от Запада

Зеленский: Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от Запада

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

На международном саммите в Швейцарии Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от Запада. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, которого цитирует «РБК-Украина».

«Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму», — сказал лидер страны.

Кроме того, Киев надеется на свободное судоходство и проход любых грузов.

Международная мирная конференции по Украине пройдет 15-16 июня. В МИД Швейцарии отмечали бессмысленность мирного процесса без участия России. Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук называл «формулу мира» Зеленского формулой ядерной войны.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Укрывшаяся от родни в московском отделе полиции чеченка покинула Россию. Соратник Кадырова заявил, что ее вернут в Чечню

      Украина атаковала сразу несколько населенных пунктов России

      В Госдуме допустили полный запрет вейпов в России

      Зеленский прокомментировал ситуацию в Харьковской области

      Россия захотела запустить прямые рейсы в одну курортную страну Азии

      Популярная 58-летняя актриса снялась топлес для обложки журнала

      ВСУ перебросили с донецкого фронта в Харьков подразделения двух бригад

      В российском регионе назвали фейком видеозапись с беспилотником

      Вильнюс выразил протест послу России за объявление в розыск чиновников из Литвы

      В США сообщили о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше