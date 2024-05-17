Зеленский захотел получить гарантии ядерной безопасности от Запада

Зеленский: Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от Запада

На международном саммите в Швейцарии Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от Запада. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, которого цитирует «РБК-Украина».

«Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму», — сказал лидер страны.

Кроме того, Киев надеется на свободное судоходство и проход любых грузов.

Международная мирная конференции по Украине пройдет 15-16 июня. В МИД Швейцарии отмечали бессмысленность мирного процесса без участия России. Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук называл «формулу мира» Зеленского формулой ядерной войны.