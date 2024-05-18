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20:18, 18 мая 2024Мир

Марки с ароматом багета появились во Франции

Почта Франции выпустила марки с ароматом багета

Фото: Sergio Arze / Unsplash

Почта Франции выпустила марки с ароматом багета — хлебобулочного изделия, ставшего одним из символов Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Представители Национальной почтовой службы назвали багет, внесенный в ноябре 2022 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, жемчужиной французской культуры.

Марка тиражом 594 тысячи экземпляров и ценой €1,96 появилась в продаже 16 мая — в день памяти покровителя пекарей и кондитеров Святого Оноре. На марке разместили иллюстрацию художника Стефана Гумберта-Бассе. Если марку потереть, можно почувствовать запах багета.

Ранее французские пекари приготовили самый длинный багет в мире и побили рекорд, установленный Италией пять лет назад. Рекордный багет испекли в пригороде Парижа Сюрен во время мероприятия французской конфедерации пекарей и кондитеров, его длина составляет 140,53 метра.

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      Александра Лисица
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