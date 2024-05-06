Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:33, 6 мая 2024Из жизни

Французы приготовили самый длинный багет в мире

Французские пекари приготовили багет длиной 140 метров и побили рекорд Гиннесса

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Французские пекари приготовили самый длинный багет в мире и побили рекорд, установленный Италией пять лет назад. Об этом сообщает Reuters.

Багет испекли в пригороде Парижа Сюрен во время мероприятия французской конфедерации пекарей и кондитеров. Его длина составляет 140,53 метра. Тесто для багета начали замешивать в три часа ночи, а затем поместили в печь на колесах, которая была специально построена для этого. Новый рекорд был официально зарегистрирован судьей комитета Книги рекордов Гиннесса.

Часть багета вырезали и выставили на всеобщее обозрение. Остальное пекари решили раздать бездомным.

Материалы по теме:
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022
Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Отжимающиеся мальчики и гигантские валенкиКак россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
5 июля 2019

Предыдущий самый длинный багет длиной 132,62 метра был испечен в 2019 году в итальянском городе Комо.

Ранее сообщалось, что художница из Японии начала делать светильники из нераспроданного черствого хлеба. Так она решила обратить внимание общества на проблему перепроизводства продуктов питания и количество пищевых отходов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисков

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

      Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше