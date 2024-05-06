Французы приготовили самый длинный багет в мире

Французские пекари приготовили багет длиной 140 метров и побили рекорд Гиннесса

Французские пекари приготовили самый длинный багет в мире и побили рекорд, установленный Италией пять лет назад. Об этом сообщает Reuters.

Багет испекли в пригороде Парижа Сюрен во время мероприятия французской конфедерации пекарей и кондитеров. Его длина составляет 140,53 метра. Тесто для багета начали замешивать в три часа ночи, а затем поместили в печь на колесах, которая была специально построена для этого. Новый рекорд был официально зарегистрирован судьей комитета Книги рекордов Гиннесса.

Часть багета вырезали и выставили на всеобщее обозрение. Остальное пекари решили раздать бездомным.

Предыдущий самый длинный багет длиной 132,62 метра был испечен в 2019 году в итальянском городе Комо.

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