Бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта признали виновным

Бросивший гранату сержант Лобовиков признан виновным в гибели семи сослуживцев

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным экс-командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова, который в состоянии алкогольного опьянения после празднования старого Нового года бросил гранату в сослуживцев, пишет «Ъ».

От взрыва гранаты сдетонировали газовые баллоны, в результате жертвами стали семь мобилизованных, еще десять человек оказались ранены.

Сержанту может грозить пожизненное заключение. Ему вменяют убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества и незаконное хранение взрывных устройств.

По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант Лобовиков проверял караулы и, оставшись недовольным результатом, вернулся в казарму, разбудил сослуживцев и начал высказывать им претензии. Затем он достал из кармана гранату РГД-5, выдернув из нее кольцо, предложил одному из новобранцев вставить его на место. Солдат ответил, что не знает, как это сделать. Тогда Лобовиков вышел в коридор и, пройдя несколько метров, неожиданно бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода.

По версии защиты, Лобовиков не хранил у себя гранату, а нашел ее в коридоре, при этом кольцо в ней едва держалось. Он якобы пытался вынести боеприпас на улицу, но потерял сознание по дороге из-за сочетания в организме алкоголя и седативных препаратов, которые принимал на фоне контузии. В этот момент граната выпала у него из рук и закатилась в соседнюю комнату, где взорвалась.

Тем не менее, присяжные единогласно признали Лобовикова виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и не заслуживающим снисхождения. Обсуждение последствий вердикта, на котором гособвинители должны будут запросить для подсудимого наказание, состоится 21 мая.

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