Экс-генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники выставили Зеленского на посмешище

Украинские чиновники, которые заявляли о крепкой обороне и возведенных укреплениях в Харьковской области, поставили президента страны Владимира Зеленского в неловкое положение из-за провалов на фронте на фоне российского наступления. Об этом в эфире Youtube-канала «Фабрика новостей» заявил экс-генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

«Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях… [Зеленский] сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. … [Зеленского] просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы», — рассказал бывший украинский военачальник.

Ранее украинский президент заявил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Харьковской области является «лишь первым шагом» в новом наступлении. По его словам, наступление российской армии может состоять из «нескольких волн», первая из которых сейчас происходит на Харьковщине. Украинский лидер подчеркнул, что Киев обладает четвертью необходимых для отражения атаки сил противовоздушной обороны (ПВО). Также Зеленский заявил о потребности получить дополнительно 120-130 самолетов.