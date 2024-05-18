Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве

Mash: художественного руководителя РАМТ Бородина госпитализировали с пневмонией

Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали у 82-летнего народного артиста РСФСР затяжную пневмонию, которая началась еще в ноябре прошлого года. По данным канала, течение болезни также осложняют кардиологическая и почечная патологии. Медики оценивают состояние театрального режиссера как средне-тяжелое.

Отмечается, что худрук РАМТ почувствовал себя плохо неделю назад — у него поднялась температура, появились кашель и слабость.

Ранее сообщалось, что 81-летнюю народную артистку России, звезду фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием.