Пилотные зоны 5G появятся в российских регионах к 2030 году

Минцифры: пилотные зоны 5G появятся во всех российских регионах к 2030 году

Пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом российском регионе, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на выставке «Россия», он отметил, что в 16 городах с численностью более одного миллиона населения должны появиться коммерческие сети, предоставляющие услуги на сетях пятого поколения. «До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны», — подчеркнул он.

В ноябре 2023 года Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом. Страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис. Первые три места в топ-100 заняли ОАЭ, Катар и Кувейт — разница с Россией составляет 13,5 раза. В ОАЭ в ноябре медианная скорость доступа достигала почти 325 мегабит в секунду, в то время как в России показатель составил чуть менее 24 мегабит в секунду. Эксперты объясняют такие изменения не деградацией сотовой связи в России, а ростом скорости в отдельных странах и массовым внедрением 5G.