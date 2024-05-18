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21:42, 18 мая 2024Россия

Пилотные зоны 5G появятся в российских регионах к 2030 году

Минцифры: пилотные зоны 5G появятся во всех российских регионах к 2030 году

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом российском регионе, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на выставке «Россия», он отметил, что в 16 городах с численностью более одного миллиона населения должны появиться коммерческие сети, предоставляющие услуги на сетях пятого поколения. «До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны», — подчеркнул он.

В ноябре 2023 года Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом. Страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис. Первые три места в топ-100 заняли ОАЭ, Катар и Кувейт — разница с Россией составляет 13,5 раза. В ОАЭ в ноябре медианная скорость доступа достигала почти 325 мегабит в секунду, в то время как в России показатель составил чуть менее 24 мегабит в секунду. Эксперты объясняют такие изменения не деградацией сотовой связи в России, а ростом скорости в отдельных странах и массовым внедрением 5G.

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      Марина Совина
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