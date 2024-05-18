Католическая церковь изменила правила признания явлений сверхъестественными

Ватикан ограничил признание явлений сверхъестественными, введя новый порядок

В католической церкви с 19 мая изменятся правила признания явлений сверхъестественными, пишет РБК. Согласно новому руководству, опубликованному дикастерией доктрины веры Ватикана, теперь соответствующее решение будет принимать только папа Римский и в исключительных случаях.

Отмечается, что глава Церкви будет «санкционировать специальную процедуру в этом отношении», а вот остальные ее представители, в том числе епископы и епископские конференции, даже имея разрешение, не будут заявлять о сверхъестественном происхождении явлений.

Нововведения объяснили тем, что ранее бывало, что такая информация убеждала католиков «что они должны верить в эти явления, которые иногда ценились больше, чем само Евангелие», хотя позднее она опровергалась. Также некоторые утверждения о «сверхъественности» явления могли делаться ради собственной выгоды, указали в материалах.

Теперь, если обстоятельства дела «покажутся достаточными», епархиальный епископ должен создать комиссию по расследованию. В ее состав войдут по крайней мере один богослов, один канонист и эксперт, выбранный исходя из характера явления, а для установления соответствующего характера явления определен ряд критериев, среди которых в том числе «доверие и хорошая репутация» заявивших о нем.

Ранее стало известно, что Ватикан начал расследование после сообщений о чуде, якобы произошедшем в церкви Святого Фомы в США. Священник Джозеф Кроули рассказал о полученном от служки сообщении, что во время причастия количество просфор в кивории увеличилось само собой.