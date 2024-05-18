Кличко передал помощь бойцам ВСУ под Харьковом

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о посещении позиций бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он передал бригаде закупленные за счет бюджета 50 беспилотников: 31 Mavic3 и 20 Mavic 3T. Также, отметил Кличко, на днях украинские военные получат автомобильную технику.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ на сутки прервали движение ж/д составов с техникой и военными Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что темп продвижения российских войск на харьковском направлении очень высокий. По его словам, местные жители сообщают о повальном нежелании бойцов ВСУ воевать с Российской армией.