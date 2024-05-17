В Харьковской области рассказали о высоком темпе продвижения российских войск

Глава Харьковской ВГА Ганчев: темп продвижения российских войск очень высокий

Темп продвижения российских войск на харьковском направлении очень высокий. Об этом в Telegram рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На сегодняшний день мы видим очень серьезный темп продвижения, паническое настроение среди вооруженных формирований Украины», — заявил чиновник.

Он добавил, что местные жители сообщают о повальном нежелании бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевать с Российской армией, вследствие которого многие украинские солдаты дезертируют с поля боя.

Ранее Ганчев рассказал о переброске в Харьковскую область резервов ВСУ. По его словам, это решение не поможет Киеву остановить наступление российских войск.