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14:41, 17 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о высоком темпе продвижения российских войск

Глава Харьковской ВГА Ганчев: темп продвижения российских войск очень высокий

Фото: РИА Новости

Темп продвижения российских войск на харьковском направлении очень высокий. Об этом в Telegram рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На сегодняшний день мы видим очень серьезный темп продвижения, паническое настроение среди вооруженных формирований Украины», — заявил чиновник.

Он добавил, что местные жители сообщают о повальном нежелании бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевать с Российской армией, вследствие которого многие украинские солдаты дезертируют с поля боя.

Ранее Ганчев рассказал о переброске в Харьковскую область резервов ВСУ. По его словам, это решение не поможет Киеву остановить наступление российских войск.

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      Глеб Палехов
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