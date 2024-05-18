Названы российские города-лидеры по росту цен на аренду «однушки»

Чита и Грозный стали лидерами по росту цен на аренду «однушки» в апреле

В апреле Чита и Грозный стали лидерами среди российских городов по росту цен на аренду однокомнатной квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

Отмечается, что по сравнению с мартом аренда «однушки» подорожала в 44 городах из 70 исследованных. Так, в Чите стоимость выросла на 13 процентов, в Грозном — на 12 процентов, в Сочи — на 10 процентов. При этом самое сильное падение цен было зафиксировано в Новосибирске (минус 11 процентов), Кирове (минус 11 процентов) и Белгороде (минус восемь процентов).

В Москве аренда однокомнатной квартиры стала дешевле на 0,8 процента, в Подмосковье — на 0,7 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,6 процента.

Ранее сообщалось, что ставки аренды квартир в России пошли вверх и за год поднялись на 16 процентов.