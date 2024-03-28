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14:51, 28 марта 2024Среда обитания

Ставки аренды жилья в России пошли вверх

Риелтор Каменев: аренда квартир в России подорожала на 16 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ставки аренды квартир в России пошли вверх и за год поднялись на 16 процентов. О подорожании съемного жилья «Газете.Ru» рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По данным эксперта, расценки на аренду в среднем выросли с 25 тысяч до 29 тысячи рублей. С февраля ставка выросла на 3,6 процента. Аренда однокомнатных квартир с прошлого года подорожала на 25 процентов, до 25 тысяч рублей, двухкомнатных — на 10 процентов, до 33 тысяч. Снять «трешку» теперь удастся в среднем за 50 тысяч рублей (плюс 11 процентов в годовом выражении).

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На арендные ставки повлиял дисбаланс спроса и предложения, поясняет риелтор. На фоне стабильного спроса на съем жилья экспозиция заметно поредела. С марта 2023 года предложение, как отмечает Каменев, уменьшилось на 21,5 процента. В ближайшее время ставки не снизятся, убежден собеседник издания. В любом случае резкого подъема или спада цен не предвидится.

В то же время на фоне заградительных ставок по ипотеке интерес россиян к покупке квартир существенно снизился. Но на ценах этот фактор не отражается — с 2023 года они лишь выросли на 14 процентов. Неготовность снижать ценник лишь затягивает сроки продажи. Сказывается на общей «затоваренности» и большой объем нераспроданного жилья в новостройках.

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      Виктория Клабукова
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