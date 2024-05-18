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11:47, 18 мая 2024Мир

Нефтяной танкер поразили ракетой у берегов Йемена

Reuters: подбитый ракетой нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Silva / Reuters

На нефтяном танкера, пораженном ракетой у берегов йеменского города Моха, вспыхнул пожар, пишет Reuters со ссылкой на британскую фирма Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

Отмечается, что о происшествии стало известно из радиосообщения, а танкеру, перевозившему сырую нефть под флагом Панамы, была оказана помощь. Источник помощи в сообщении не указали, отметив, что «один из его рулевых блоков судна был работоспособен».

После начала израильской военной операции в секторе Газа йеменские хуситы, в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС, начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. На фоне этого некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море, стоимость которых резко выросла.

В конце апреля правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об успешных военных операций против судов США и Израиля. О расследовании нападения в Аденском заливе также сообщили ВМС Великобритании.

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      Дмитрий Воронин
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