Неизвестные напали на британский корабль у берегов Йемена

UKMTO: при нападении у берегов Йемена повреждено британское судно

Британский корабль получил повреждения после нападения, совершенного в 140,6 километра к северо-западу от йеменского порта Ходейда. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах королевства.

Капитан подтвердил, что судно получило незначительные повреждения у берегов Йемена. По левому борту был нанесен удар неизвестным предметом. В UKMTO отмечают, что сейчас безопасность корабля и экипажа обеспечены и судно продолжает путь в следующий порт по маршруту.

UKMTO призвало капитанов кораблей проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности

Ранее на нефтяном танкере, пораженном ракетой у берегов йеменского города Моха, вспыхнул пожар. Отмечается, что о происшествии стало известно из радиосообщения, а танкеру, перевозившему сырую нефть под флагом Панамы, была оказана помощь.

После начала израильской военной операции в секторе Газа йеменские хуситы, в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС, начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. На фоне этого некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море, стоимость которых резко выросла.