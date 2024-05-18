Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть повреждение на линии электропередачи, без света частично остаются жители следующих населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский. Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал глава области.

Он также сообщил, что в результате обстрела пострадала территория сельскохозяйственного предприятия. По словам Гладкова, аварийные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Белгородской области.