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16:43, 18 мая 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть повреждение на линии электропередачи, без света частично остаются жители следующих населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский. Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал глава области.

Он также сообщил, что в результате обстрела пострадала территория сельскохозяйственного предприятия. По словам Гладкова, аварийные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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