ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Жители двух улиц в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Жители домов, расположенных на двух улицах в попавшем под обстрел ВСУ селе Тишанка, остались без света из-за повреждения линии электропередачи, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Согласно заявлению главы региона, пострадавших в результате происшествия нет, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

Ранее в субботу ПВО в Белгородской области уничтожило при попытке атаки четыре управляемые авиационные бомбы производства Франции и две противорадиолокационные ракеты производства США, сообщили в Минобороны РФ.

По словам президента России Владимира Путина, украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы приграничных территорий РФ. «Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — сказал ранее глава государства.