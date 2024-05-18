Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 18 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Жители двух улиц в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители домов, расположенных на двух улицах в попавшем под обстрел ВСУ селе Тишанка, остались без света из-за повреждения линии электропередачи, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Согласно заявлению главы региона, пострадавших в результате происшествия нет, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

Ранее в субботу ПВО в Белгородской области уничтожило при попытке атаки четыре управляемые авиационные бомбы производства Франции и две противорадиолокационные ракеты производства США, сообщили в Минобороны РФ.

По словам президента России Владимира Путина, украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы приграничных территорий РФ. «Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — сказал ранее глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Стало полной неожиданностью». В НАТО заявили о недовольстве из-за решения Франции пригласить Россию в Нормандию

      Жертвами наводнения в Афганистане стали 50 человек

      ВСУ обстреляли село в Белгородской области

      «Динамо» одержало разгромную победу в матче РПЛ

      Путин поговорил по телефону с Токаевым и поздравил его с днем рождения

      Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео

      Лавров заявил о постоянных фантазиях Запада о деколонизации России

      Лавров объяснил использование Западом мифа о российской угрозе

      Россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха на море в конце мая

      Во Франции призвали снять санкции против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше