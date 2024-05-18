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15:16, 18 мая 2024Россия

В Белгородской области уничтожили украинские бомбы и ракеты

МО РФ: в Белгородской области уничтожили четыре бомбы и две ракеты ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

ПВО уничтожило четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России (МО РФ).

«18 мая c 12:20 до 12:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

За два часа до этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ней жителей оповестил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS. Три человека получили ранения, при обстреле был разрушен частный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара.

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      Олег Давыдов
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