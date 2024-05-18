ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS

Три человека получили ранения при обстреле ВСУ из HIMARS в Херсонской области

Из-за артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Скадовск Херсонской области три человека получили ранения, при обстреле был разрушен частный жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Владимира Сальдом.

«В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. На данный момент известно о троих раненых местных жителях. Обстрел города велся из РСЗО HIMARS американского производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия обстрела устраняются местными экстренными службами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении в регионе режима ракетной опасности.