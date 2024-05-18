В Белгороде объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении главы региона.

Чуть позднее стало известно, что сигнал ракетной опасности был отменен. Утром 18 мая власти региона также оповещали о введении режима ракетной опасности.

В ночь на 18 мая дежурные средства российской системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.