Озвучен срок появления украинских летчиков на F-16 в зоне СВО

Нацгвардия Аризоны: США в мае выпустит первых летчиков ВСУ, обученных на F-16

В США озвучили срок появления в зоне специальной военной операции (СВО) первых летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученных для полетов на американских истребителях F-16. Первую группу планируют выпустить в мае, сообщил представитель национальной гвардии штата Аризона, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему ожидаем, что первый курс выпустится в этом месяце», — подтвердил собеседник агентства.

Украинские пилоты начали обучение полетам на истребителях F-16 на военно-воздушной базе в Аризоне еще в октябре 2023 года, уточнялось, что число участников программы весьма ограничено. Это единственное соединение в США, которое может обучать иностранных военных.

Ранее российский полковник в отставке Юрий Кнутов назвал слабое место истребителей F-16. По его словам, они имеют большую отражающую поверхность, из-за чего становятся доступными мишенями.