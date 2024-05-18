Песков рассказал о подготовке к визиту Путина в КНДР

Песков заявил, что подготовка к визиту Путина в КНДР ведется своим ходом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как проходит подготовка к визиту президента России Владимира Путина в КНДР, сообщает ТАСС.

«Подготовка визита ведется своим ходом», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков отметил, что Москва и Пхеньян продолжают развивать двустороннее сотрудничество. По его словам, Северная Корея является перспективным партнером России.

В феврале президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Aurus. Сестра руководителя КНДР Ким Е Чен заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.