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17:51, 18 мая 2024Культура

Пи Дидди призвали отправить в тюрьму на фоне утечки видео с избиением подруги

Пи Дидди призвали посадить в тюрьму после утечки видео с избиением Кэсси Вентуры

Фото: Phil McCarten / Reuters

Пользователи сети потребовали отправить в тюрьму американского рэпера Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) после публикации видео, на котором он избивает свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Об этом пишет Page Six.

«Все это очень страшно... Посмотрите, как Дидди бежит за Кэсси, как сумасшедший, только для того, чтобы ударить ее. И у этого человека четыре дочери? Заприте его прямо сейчас и выбросьте ключ», — написал один из пользователей X. «Комбс — отвратительный человек, и любой, кто готов защитить его действия, должен вместе с ним обратиться за помощью», — добавил второй. «Видеть, как Дидди бежит по коридору полуобнаженным, в то время как Кэсси стоит прямо у лифта и пытается надеть туфли, так близко к свободе, зная, что она слышит его приближение, — это что-то из чертового фильма ужасов», — написал третий.

Ранее телеканал CNN опубликовал запись нападения артиста на экс-возлюбленную. На кадрах видно, как Комбс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом. После этого женщина подавала на рэпера заявление о насилии, но суда не последовало.

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      Варвара Кошечкина
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