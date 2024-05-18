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18:53, 18 мая 2024Культура

Прилепин объяснил молчание мировых звезд о трагедии в «Крокусе»

Прилепин заявил, что мировых звезды боятся высказываться о трагедии в «Крокусе»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Писатель и публицист Захар Прилепин объяснил, почему мировые звезды, у которых были гастроли в России, молчат о теракте в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит aif.ru.

«Инерция нашего постсоветского мышления рисует нам образ свободного Запада. Мол, это только в СССР пионеры, комсомольцы и коммунисты ходили строем, а там-то, за рубежом, все — свободные люди и могут говорить все, что хотят», — сказал он, подчеркнув, что это является «большим заблуждением».

Он указал на то, что в Европе человек, который публично хорошо отзывается о президенте России Владимире Путине, «должен быть радикально смелой личностью». «Поэтому мировым лидерам общественного мнения там язык сразу отрежут — частями или целиком — за любое "перпендикулярное" высказывание в адрес России», — отметил Прилепин, добавив, что не стоит ждать от западных звезд поддержки.

Ранее сообщалось, что после трагедии в «Крокус Сити Холле» рок-группа «Пикник» подняла цену за свои шоу.

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