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19:52, 18 мая 2024Силовые структуры

Пытавшегося примкнуть к ВСУ российского тракториста приговорили к тюрьме

Жителя Белгородской области приговорили к тюрьме за попытку примкнуть к ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Российского тракториста, пытавшегося пересечь госграницу и примкнуть к Вооруженным силам Украины (ВСУ), приговорили к тюремному заключению. Об этом пишет портал «Бел.ru».

По данным издания, житель Ракитянского района Белгородской области изучал деятельность запрещенного в России вооруженного формирования в интернете, передавал информацию о себе через мессенджер и хотел перейти границу в районе шебекинского села Муром. Россиянин признался, что выбрал именно это место, так как до проведения специальной военной операции (СВО) он работал на полях, которые были расположены вплотную к границе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Белгородской области, дома у злоумышленника обнаружили и изъяли боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию и наркотики.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о госизмене. Суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

В апреле Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. Мужчина поджег объект транспортной инфраструктуры.

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      Алина Черненко
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