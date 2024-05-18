Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:45, 18 мая 2024Силовые структуры

Расправившегося с домработницей сына российского адвоката привезли в суд

РЕН ТВ: расправившегося с домработницей сына адвоката Мельницкого привезли в суд

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

16-летнего сына адвоката Семена Мельницкого, жестоко расправившегося с домработницей, привезли в Троицкий районный суд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пишет источник, подозреваемый и его представители не стали отвечать на вопросы журналистов.

17 мая подросток расправился с 66-летней домработницей в поселении Первомайском Троицкого и Новомосковского административных округов. Он дождался, пока женщина зайдет в ванную, схватил нож, напал на нее и ударил около 10 раз. Из-за потери крови женщина не выжила.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Стало полной неожиданностью». В НАТО заявили о недовольстве из-за решения Франции пригласить Россию в Нормандию

      Стрелявшего в премьера Словакии писателя отправили в СИЗО

      Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

      Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей на заезде в Ленинградской области

      В Китае рассказали об ультиматуме Путина Лондону в ответ на угрозы

      В запрете российских СМИ в ЕС увидели давление на Москву и Минск

      Принудительная мобилизация в украинском городе попала на видео

      Путин и Си Цзиньпин обсудили инициативу Пекина по глобальной безопасности

      СК выявил связи фигуранта дела замглавы Минобороны с военными предприятиями

      В День Победы над Рейхстагом запустили дрон с флагом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше