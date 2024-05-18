Расправившегося с домработницей сына российского адвоката привезли в суд

РЕН ТВ: расправившегося с домработницей сына адвоката Мельницкого привезли в суд

16-летнего сына адвоката Семена Мельницкого, жестоко расправившегося с домработницей, привезли в Троицкий районный суд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пишет источник, подозреваемый и его представители не стали отвечать на вопросы журналистов.

17 мая подросток расправился с 66-летней домработницей в поселении Первомайском Троицкого и Новомосковского административных округов. Он дождался, пока женщина зайдет в ванную, схватил нож, напал на нее и ударил около 10 раз. Из-за потери крови женщина не выжила.

